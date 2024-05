Оккупанты пытаются окружить Волчанск на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию и указали на ошибку Запада. Карта

Российские войска в ходе наступления в Харьковской области нацелились на захват города Волчанск, который был освобожден от врага почти два года назад. Вероятно, оккупанты попытаются с нескольких направлений обойти населенный пункт к северо-востоку от облцентра, близость которого к границе дает им "много возможностей".

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Эксперты выразили уверенность, что наступательные усилия РФ на Харьковщине во многом являются следствием молчаливой политики Запада, согласно которой ВСУ не могут использовать предоставленные им системы для ударов по законным военным целям на территории страны-агрессора.

Отмечается, что в попытке окружить Волчанск российские силы приближаются к городу через Бугруватку, Старицу и Избицкое на западе по дороге С-210817 и через Волчанские Хуторы на восток по дороге О-210825.

"Захват Россией любого из этих населенных пунктов приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с Волчанском и сделает оставшиеся (трассу Т-2104) все более важными для защиты города", – подчеркнули эксперты.

Также они оценили, что оккупанты все чаще наносят удары по мостам через близлежащие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что Вовчанск является основным российским усилием на северном направлении Харьковской области. По его мнению, захватчики намерены обойти город с юго-запада и юга.

Также эксперт подчеркнул, что близость Волчанска к границе с РФ дает российским войскам "много возможностей": позволяет проводить операции ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата; предоставляет "небольшое плечо доставки", позволяющее обеспечить стабильный контроль и огневую поддержку без перемещения артиллерии; позволяет быстро доставлять топливо и вооружение на линию фронта.

"Российские войска пожинают плоды долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям в РФ – территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области", – заявили в ISW.

Там указали, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон лишь недавно дал добро Силам обороны Украины на использование британского оружия для ударов по целям в РФ. Однако аналитики называют этот шаг недостаточным для удовлетворения потребностей Украины в пресечении агрессора на на его территории, ведь он был предпринят слишком поздно, чтобы позволить ВСУ ограничить способность врага концентрировать силы на границе.

Ранее Силы обороны использовали предоставленные США системы HIMARS для ударов по врагу на временно оккупированных территориях. Так они вынудили российские войска уйти с правого берега Херсонской области в ноябре 2022 года и продолжали использовать западное оружие для ударов по ВС РФ в глубоком тылу захваченной часты Украины.

"Сегодня украинские силы регулярно наносят удары дронами по инфраструктуре и аэродромам в России, но им не хватает того же эффекта сдерживания, который сейчас необходимо создавать, чтобы подорвать российские наступательные операции. ВСУ получили бы большую выгоду от возможности использовать передовые системы вооружения большой дальности для нарушения российских логистических узлов и маршрутов, которые ныне снабжают РФ харьковское наступление, но вместо этого должны полагаться на свои ограниченные и истощенные запасы местного оружия", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Волчанском направлении войска РФ имеют тактический успех. Враг привлек значительные силы и не считается с потерями, за приграничный город продолжаются бои.

