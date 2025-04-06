По оккупированной территории прокатилась волна нападений на женщин: что послужило причиной и где наиболее опасно

На временно оккупированной части Украины, в Запорожской и Донецкой областях, резко возросло количество преступлений в отношении местных жителей. Российские захватчики, особенно кадыровцы, чувствуют себя как дома и творят что хотят. И, конечно же, пользуются полной безнаказанностью.

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Что сейчас происходит в оккупации – в материале OBOZ.UA.

"Охотятся" даже на школьниц

Оккупированная часть Запорожской области наполнена как мигрантами из Средней Азии (хотя, по данным наших собеседников там, их сейчас стало меньше), так и непосредственно российскими захватчиками. Но если первые стали вести себя тише, опасаясь лишиться стабильной работы, то вторые – с точностью до наоборот.

Самая тяжелая ситуация в Мелитопольском районе. "Российские военные просто охотятся на местных девушек, иначе мне это сложно назвать. В том числе и на несовершеннолетних – на школьниц. Дожились, теперь страшно на улицу выпускать", – говорит собеседница OBOZ.UA, жительница одного из оккупированных населенных пунктов.

По ее словам, до сих пор так и не нашли двух девочек, которые исчезли накануне Нового года под Мелитополем: "Они пропали по дороге домой. Очень страшно: просто раз – и нет людей. Их родителей военные (россияне. – Ред.) запугали, теперь ни с кем на эту тему не разговаривают. И уже никто не верит, что девочки живы".

Это далеко не первый случай исчезновения. Ранее наши собеседники на оккупированной части Запорожской области также рассказывали, какие ужасы творят оккупанты. Но сейчас – новая волна.

"Возможно, это связано с тем, что приехали новые вояки. И началось все по новой", – говорит мелитопольчанка.

По словам нашего собеседника в ВСУ, сейчас в Мелитополе, Акимовке, Кирилловке большое количество оккупантов из "Ахмата".

"В Кирилловке на некоторых базах расквартированы раненые оккупанты, там для них сделали "как санаторий", – поделился офицер.

Конечно же, такое скопление российских военных в одном месте не приводит ни к чему хорошему. И в первую очередь страдают местные жители.

Убийства за убийствами

Не лучше ситуация и на оккупированной части Донецкой области. В последнее время тут просто разгул криминала, что напоминает местным жителям "лихие 90-е". Но теперь деятельность "правоохранителей" полностью курируется российскими силовиками. Соответственно, за преступления в отношении местных жителей оккупанты никакой ответственности не несут – за очень редким исключением.

Пример тому – убийство в феврале зоозащитницы, гендиректора донецкого приюта для животных "ПиФ" (он был создан в областном центре еще до начала гибридной войны) Виктории Васильевой. Ее коллеги сообщили, что "виновные найдены". Но на этом все – тему замяли.

"Викторию знали десятки тысяч людей. В 2014 году она не выехала, так как не могла бросить питомцев. Вместе с командой спасала их, лечила. Теперь вот без мамы осталась девятилетняя дочка", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного города.

Убийство Виктории Васильевой прокомментировал и блогер Денис Казанский, который ранее жил в Донецке.

"В соцсетях написали, что женщину убили пьяные вояки в результате бытовой ссоры. Близкие случившееся не комментируют и только пишут, что "ситуацию не стоит выносить на всеобщее обсуждение". Видимо, им пригрозили, что если будут много болтать – с ними случится то же самое. Да, так выглядит жизнь после прихода России, и другого русского мира не бывает", – говорит он.

По словам нашей собеседницы из Донецка, "никто и представить не мог, что произойдет такая трагедия". Но это лукавство. Нападения на женщин тут происходили с самого начала оккупации, а после насильственного "присоединения" части Донецкой области к РФ ситуация только ухудшилась.

Также в областном центре в середине марта прохожий до смерти избил официантку, которая шла с работы. Женщина отпросилась пораньше, чтобы забрать ребенка. Она вышла из ресторана, и с тех пор ее не видели. Чуть позже избитую официантку нашли на улице. Ее забрала скорая помощь в больницу, но из комы она уже не вышла.

Местные паблики все как один написали, что это сделал "просто" прохожий. Однако наши источники утверждают, что убийцей также оказался российский оккупант.

Не редкость, когда женщинам в населенных пунктах вблизи линии фронта просто стреляют в спину. Одно из таких преступлений произошло в окрестностях села Терны Лиманской громады. Оккупанты открыли по женщине огонь, когда она шла по дороге...

Досудебным расследованием занимается ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Террор гражданского населения, к сожалению, не прекращается. Российским оккупантам все равно, кто перед ними, – они чувствуют полную вседозволенность и, к сожалению, безнаказанность. Пока что чувствуют.