'Имеет право': Британия не против, чтобы Украина избивала британским оружием по территории России

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон дал поняять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. Он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько потребуется".

Об этом чиновник сказал агентству Reuters, когда на днях посетил украинскую столицу. Отмечается, что анонсированный пакет помощи на данный момент является крупнейшим от Лондона.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов каждый год столько, сколько необходимо. Мы просто дали все, что могли, в плане предоставления оборудования. Часть него действительно прибывает в Украину сегодня, пока я здесь", – сказал Кэмерон.

В этом контексте он подчеркнул, что Силы обороны Украины вправе использовать предоставленное Лондоном оружие по своему усмотрению. То есть, Британия не возражает против ударов про военным целям агрессора не только на временно оккупированных территориях Украины, но и внутри самой РФ.

"Киев имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", – отметил глава британского МЗС.

В СМИ напомнили, что в 2010 и 2016 годах Дэвид Кэмерон возглавлял Великобританию как премьер-министр, и вернулся на передовую политику лишь несколько месяцев назад. В Киеве он встретился украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским

Как сообщал OBOZ.UA, на днях также министр иностранных дел Латвии Байба Браже намекнула, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России. Она подчеркнула, что некоторые западные партнеры Киева не против того, чтобы Силы обороны делали это с помощью западных вооружений.

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