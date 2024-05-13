Пригодился трофейный БТР-82А: в РДК показали бой с армией РФ в Волчанске. Видео

В понедельник, 13 мая, Русский добровольческий корпус принимал участие в отражении наступления войск РФ в Харьковской области. Бойцы этого подразделения вели огонь по оккупантам, которые хотели закрепиться в Волчанске, из трофейного БТР-82А.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РДК. Бой происходил в районе Волчанского мясокомбината, бронемашина двигалась по улицам на окраине города.

На опубликованных кадрах видно, как российские добровольцы стреляли из 30-мм пушки на БТР в направлении захватчиков.

"БТР-82А бронегруппы РДК ведет огонь по противнику, пытающемуся закрепиться на Мясокомбинате и одной из окраинных улиц Волчанска", – сказано в сообщении.

Ранее весной, а именно 16 марта, бронегруппа РДК уже применяла этот БТР для обстрела вражеских позиций в районе автомобильного пункта пропуска "Грайворон".

"Спасибо Министерству обороны РФ за то, что 22 мая 2023 года они подарили нам БТР-82А. Теперь он вернулся домой!" – писали тогда добровольцы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ходе наступления в Харьковской области нацелились на захват города Волчанск, который был освобожден от врага почти два года назад.

В ГВА рассказали, что фортификационные сооружения вокруг Волчанска были, но из-за российских обстрелов возводить их было непросто. Основная проблема – близость города к границе с РФ.

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