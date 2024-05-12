ГУР: Россия начала наступление на Харьковщине по графику, применяем необходимые меры

Российская оккупационная армия начала наступление на Харьковскую область по графику, о котором ранее информировало Главное управление разведки Минобороны Украины. На сегодняшний день принимаются все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

Украинцев призвали доверять только проверенным и официальным источникам. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в ближайшее время кремлевская пропаганда активизируется. Страна-террорист РФ будет работать на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Поэтому гражданам Украины следует внимательно подходить к выбору источника информации.

Юсов объяснил, что россияне пытаются посеять панические настроения в Украине. В частности, это и является одной из задач провокативных действий российских захватчиков в Харьковской области.

Также представитель ГУР добавил, что разведка совместно с силами безопасности и обороны предпринимает необходимые меры, чтобы не позволить противнику выполнить все его планы.

"Действия врага на этом направлении начались по известному графику, о котором информировало Главное управление разведки и все необходимые инстанции. Применяются необходимые меры вместе с силами безопасности и обороны на харьковском направлении", – сказал Юсов.

Кроме того, он добавил, что сейчас на Харьковском направлении враг задействует военных Московского и Ленинградского военных округов. Представитель ГУР призвал оккупантов сложить оружие и сдаваться в плен.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Генерал-полковник отметил, что продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска, начавшие наступательную операцию в Харьковской области, сейчас концентрируют усилия на попытках быстро изолировать пространство боевых действий на левобережье Северского Донца. Также для захватчиков одной из ключевых целей является захват Волчанска.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики сказали, на что рассчитывает Путин наступлением на Харьковщину. Аналитики считают, что диктатор оценивает риски, перспективы и сроки наступательных операций на севере Харьковской области, основываясь на ограниченных возможностях ВСУ. Он и военное командование РФ считают, что за неимением ресурсов Украина "не может и не сможет" освободить территорию, захваченную российскими войсками.