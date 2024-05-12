Сырский: обстановка в Харьковской области существенно обострилась, ситуация очень динамично меняется

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Генерал-полковник отметил, что продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Также российские войска продолжают атаковать украинские подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь территории нашего государства. Об этом Сырский сообщил у себя в Telegram.

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