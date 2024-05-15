Переместились на более выгодные позиции: в Генштабе сообщили о ситуации на Харьковщине

Украинские защитники на Харьковском направлении 15 мая на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника совершили маневр и переместились на более выгодные позиции – для сохранения жизней наших военнослужащих. Бои продолжаются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, рассказывая о ситуации по состоянию на 23:00 вторника, 15 мая. В ведомстве сообщили об 11 отбитых атаках захватчиков, в частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск.

На 23:00 три боестолкновения все еще продолжались. "Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны", – заверила пресс-служба.

В ходе боевых действий на Харьковском направлении потери личного состава ВС РФ за сутки составили 162 военнослужащих. Уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники противника.

В то же время на севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГШ ВСУ заявили, что инженерные войска постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии столкновения с врагом и, в частности, вдоль границы между Украиной и Россией. С начала 2024 года только на Харьковщине "были установлены десятки тысяч мин".

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