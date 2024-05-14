В Генштабе заверили, что только в 2024 году установили в Харьковской области 'десятки тысяч мин'. Фото

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что инженерные войска постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии столкновения с врагом и, в частности, вдоль границы между Украиной и Россией. С начала 2024 года только на Харьковщине "были установлены десятки тысяч мин".

И эта работа, подчеркнули в Генштабе, продолжается непрерывно. Об этом говорится в официальном заявлении ГШ ВСУ.

"Подразделениями инженерных войск Вооруженных Сил Украины постоянно проводится работа по повышению живучести войск (сил) путем выполнения мероприятий инженерного оборудования оборонных рубежей по всей линии боевого столкновения, что в свою очередь включает выполнение мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений (минно-взрывных и невзрывных). Так, только в Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин", – заверили в Генеральном штабе.

Также там отметили, что фортификационное оборудование линии обороны является непрерывным процессом, ведь эта линия требует постоянного удерживания, совершенствования и восстановления.

"Непосредственно на подразделения инженерных войск Командование Сил поддержки ВС Украины возложены задачи по оборудованию второго оборонного рубежа и оказанию помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонного рубежа на отдельных участках фронта", – говорится в сообщении.

Это заявление прозвучало на фоне наступательной операции российских войск в Харьковской области, в ходе которой оккупантам удалось захватить несколько населенных пунктов. Также в сети появились упреки в недостаточном укреплении границы с РФ, что сыграло на руку оккупантам.

Напомним, ранее 14 мая разведка Британии объяснила, почему оккупанты пошли в наступление на Харьковщине. Очень вероятно, что таким образом они пытаются отвлечь украинские силы от других направлений фронта и создать угрозу для Харькова – второго по величине города Украины.

При этом в МО Британии считают маловероятным, что РФ накопила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков, не отвлекая на этот район дополнительные силы.