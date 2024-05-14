Разведка Британии объяснила, почему оккупанты пошли в наступление на Харьковщине, и оценила угрозу для Харькова

В разведке Великобритании назвали вероятную цель наступления Россиина Харьковскую область. В ведомстве полагают, что таким образом оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от других направлений фронта и создать угрозу для Харькова – второго по величине города Украины.

Соответствующие выводы были изложены в сводке британской разведки, обнародованной днем 14 мая. "Недавно сформированная северная группировка войск России атаковала Харьковскую область Украины и взяла под свой контроль несколько сел", – говорится в ней.

В разведке Британии заявили, что пограничный город Волчанск "почти наверняка является непосредственной целью России" и в настоящее время является предметом столкновения между сторонами войны.

"Открывая дополнительное направление нападения, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта и поставить под угрозу Харьков, второй по величине город Украины", – говорится в сводке.

В то же время в ведомстве отметили: маловероятно, что РФ накопила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков, не отвлекая в этот район дополнительные силы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР Кирилл Буданов в разговоре с The New York Times признал, что ситуация на Харьковщине приближается к критической – украинские военные пытаются переместить силы с других направлений для усиления обороны.

– По словам Буданова, цель РФ – посеять панику, растянуть резервы ВСУ и отвлечь их от участия в боях в других регионах. Кроме того, через несколько дней враг планирует напасть на Сумщину, рассказал Буданов.

– В ISW заявили, что войска РФ за минувшие сутки продолжили тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от Харькова. В приоритете у врага – быстрое создание "буферной зоны" вдоль границы, а не более глубокое вторжение на севере области.

– Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что РФ собрала на границе с Харьковщиной около 50 тыс. военных, из них в наступлении участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков сейчас нет.

– ГУР обнародовало аудиоперехват оккупантов с Харьковского направления, подтверждающий отказ военных РФ идти в наступление. Командиры в ответ угрожают им расстрелом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!