Оккупанты пытаются создать 'буферную зону': в ISW оценили ход боев на Харьковщине и указали на главную угрозу. Карта

Российские войска 13 марта продолжили совершать тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от Харькова. Но, судя по всему, в своих действиях они отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не условий для более глубокого вторжения в северную часть области.

На это указывают относительно быстрые темпы продвижения захватчиков в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких ключевых мостов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитики которого изменили свою недавнюю оценку событий.

Действия оккупантов на Харььковщине

Эксперты ссылаются на геолокированные кадры от 13 мая, где якобы видно, что российские войска продвинулись в Глубокое (к северу от Липцов) и подняли флаг в центре села, однако сами пропагандисты признали, что те пока еще не полностью захватили населенный пункт и продвинулись к западу от него по левому берегу реки Харьков. В то же время оккупанты продвигались к юго-западу от Олейниково и к северу от Лукьянцев. Под последними, сообщил Генштаб ВСУ, враг достиг неустановленного тактического успеха.

Российские блогеры хвастались, якобы ВС РФ зашли в село, но ISW это не подтверждает. Там отметили, что российские силы также продолжили наступление на Липцовском направлении в районе села Пыльна, а минобороны РФ признало, что украинские войска контратаковали российские силы возле Глубокого.

Аналитики подчеркнули, что 12 мая войска РФ захватили Волчанский мясокомбинат на севере города, а российские блогеры утверждали также о захвате обувной фабрики утром 13 мая и продвижении в центральную часть Волчанска до правого берега реки Волчья к вечеру.

Один пропагандист заявил, что армия РФ "зачищает" Старицу и Бугруватку к западу от Волчанска по дороге С-210817, но не контролирует населенные пункты, хотя "продвинулась" в лесной массив южнее Огирцево. Также оккупанты атаковали линию Избицкое – Старица – Бугруватка к западу от Волчанска и в районе села Тихэ (к востоку от города), где минобороны РФ также сообщило об украинских контратаках.

Российские источники утверждали, что боевые действия продолжаются в районе Зеленого на границе между Липцами и Волчанском, и что Силы обороны Украины "частично выведены" из Терновой (сразу к юго-востоку от Зеленого).

Цель войск РФ

"Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах города позволяют предположить, что силы РФ отдают приоритет созданию "буферной зоны", а не более глубокому проникновению, как ранее предполагал ISW", – говорят аналитики.

Они отметили, что пока не наблюдали заявлений или визуальных подтверждений того, что оккупанты переправились на левый берег реки Волчья в Волчанске или его ближайших окрестностях. Хотя враг нанес удары по мостам через реку 12 мая к западу и востоку от города, а 13 мая бил по мостам и логистическим линиям в самом городе, оставив только два пригодных для использования моста через Волчью.

Эксперты пока лишь предполагают, почему подразделения армии РФ в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь, и обеспечить стабильную логистику через реку Волчья для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области.

Сообщается, что враг также выставляет в этом районе бронетехнику – российские источники заявили, что ВС РФ провели механизированную атаку с неустановленным количеством танков на Волчанск в ночь на 12 мая и продолжили бронетанковые атаки в течение дня 13 мая.

"Это позволяет предположить, что российские войска стремятся добиться быстрых успехов, но, похоже, в настоящее время они не создают условий для того, чтобы такие успехи были на южном берегу реки Волчья и глубже в северной части Харьковской области. В совокупности эти индикаторы предполагают, что они, скорее всего, пытаются создать обещанную "буферную зону" на приграничье вместо того, чтобы добиваться более глубоких успехов в области или в направлении Харькова", – оценивает ISW.

Там напомнили о заявлениях диктатора Путина и его кремлевских приспешников относительно создания "демилитаризованной буферной зоны" на оккупированной части Украины "для защиты территории РФ от украинских ударов". Российский посол в США Анатолий Антонов недавно напрямую связал эту "зону" с активизацией наступательных операций армии РФ со стороны Белгородской области.

Украинские и западные официальные лица также заявили, что российские войска намерены создать десятикилометровую "буферную зону" на Харьковщине. По мнению ISW, она одновременно приведет агрессора в зону досягаемости его ствольной артиллерии до Харькова.

Украинский полевой командир недавно выразил обеспокоенность тем, что укрепления Сил обороны на севере области не расположены вдоль непосредственной границы, а это позволяет ВС РФ быстро продвигаться вперед. Хотя более высокопоставленные украинские командиры утверждали о создании многоуровневой глубокоэшелонированной обороне в глубине региона, что согласуется с отчетами других боевых командиров.

"Нынешние темпы продвижения российских войск на этом направлении не обязательно указывают на их дальнейшие наступательные возможности. Но Россия сохраняет значительные резервы, доступные для развития первоначальных успехов на этом направлении", – констатировал ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч оккупантов, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков по состоянию на сегодня нет.

