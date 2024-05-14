'Пусть застрелят': перехват ГУР подтвердил, что оккупанты отказываются идти в наступление на Харьковщине. Аудио

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговоров оккупантов с Харьковского направления, подтверждающий отказ солдат идти в наступление. Российские командиры в ответ угрожают заградотрядами и расстрелом.

Аудиоперехват был опубликован пресс-службой ГУР 13 мая. На записи слышно, как российский командир отчаянно призывает подчиненных идти в наступление на украинские позиции и не быть "изменниками", иначе угрожает "обнулить".

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"У нас тут стоит заградотряд, никто не выйдет, пусть толкаются вперед, скажи им. Командир я. Ваше командование дало добро. Но я вас обнулю. ...Спросите пацанов, что я с вами сделаю. Поэтому, нах**, не будьте предателями, "пятисотыми", – угрожает он.

Командир подразделения оккупантов также пригрозил не оставаться и идти на штурм, угрожая собственноручно убить за неповиновение:

"Там вас встретят пацаны, не тупите. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас наведу Д-30, и вам п**да. Где, бл***, остальные? Пускай их, нах**, застрелят, потому что их тут все равно е**ут при выходе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области "на грани". Украинские защитники пытаются переместить свои силы с других участков фронта для усиления обороны на этом направлении.

В ISW заявили, что войска РФ 13 мая продолжили тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от Харькова, отдавая приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не более глубокому вторжению в северную часть области.

Ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что РФ собрала на границе с Харьковщиной около 50 тыс. военных, из них в наступлении участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков в настоящее время нет.

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