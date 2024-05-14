"С самого начала планировали операцию": Буданов рассказал, какие силы враг удерживает на границе с Сумщиной и почему не начал наступления

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления РФ на Сумщину. По его словам, оккупанты действительно планируют наступательную операцию и держат небольшие группировки на границе с областью, однако пока не могут осуществить своих планов.

Соответствующее заявление Буданов озвучил в эфире телемарафона. В частности, он подтвердил планы врага атаковать Сумскую область – операция, по словам руководителя ГУР, планировалась давно.

"Россияне изначально планировали операцию в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в пограничных – у них это город Суджа, с нашей стороны – это Сумское направление, но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", – сказал он.

Напомним, в комментарии The New York Times Буданов рассказал, что РФ планирует атаку на Сумщину. Он также признал, что ситуация на Харьковщине "на грани" – защиники Украины пытаются переместить силы с других участков фронта для усиления обороны в этом направлении.

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