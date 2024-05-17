Генштаб: ситуация в Волчанске контролируемая, за сутки там уничтожены 160 окупантов

В Харьковской области в районе Волчанска украинские защитники держат оборону, враг не может выбить наши войска с позиций в городе и на его окрестностях. Ситуация в Волчанске контролируется.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 16 мая 2024 года по состоянию на 23:30. Отмечают, что враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск, но наши защитники отбивают атаки оккупантов.

Всего с начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Наши воины отразили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск. Ситуация в населенном пункте Волчанск контролируется, отметили в Генштабе.

На сегодняшний день с начала суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 окупантов и 21 единица вооружения и военной техники.

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается в направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении противник восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

На Северском направлении отражены четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово – Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск. Две атаки врага наши защитники отбивают на направлениях Бахмут – Клещиевка, Опросное – Андреевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку. Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

Атаки россиян

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области по состоянию на день 16 мая в странские защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции. Оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

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