ВСУ остановили активное продвижение россиян по территории Харьковской области, – глава ОВА

В Харьковской области по состоянию на день 16 мая стабилизировать линию фронта пока не удалось. Однако наши защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции.

ВС РФ продолжают штурмы в направлении села Липцы и города Волчанск. О ситуации рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, выступая в эфире объединенного новостного телемарафона.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. В некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", – заявил он.

Оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

"Но все равно наша задача стабилизировать линию фронта", – отметил руководитель ОВА. Также защитники пытаются уменьшить площадь серой зоны.

В Волчанске (по состоянию на 16 мая) продолжались боевые действия в городской застройке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее украинские аэроразведчики показали с высоты город Волчанск на севере Харьковской области, за который идут ожесточенные бои. Войска Российской Федерации ведут по его территории активные обстрелы, применяя разные виды оружия.

– В северной части Волчанска оккупационные войска начали преследовать гражданские и полицейские автомобили во время эвакуации из города. Несмотря на это, эвакуация продолжается.

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