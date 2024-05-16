Оккупанты в Волчанске начали 'охотиться' на гражданские и полицейские авто на фоне эвакуации из города: что происходит

В северной части Волчанска, где продолжаются активные боевые действия, российские оккупационные войска начали преследовать гражданские и полицейские автомобили во время эвакуации из города. Несмотря на это, эвакуация продолжается, и люди продолжают обращаться к волонтерам и стражам порядка с просьбой забрать их.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По состоянию на утро 16 мая в правоохранители Харьковщины поступило 35 заявок от гражданских об эвакуации.

За вчерашний день из Волчанского направления было эвакуировано более 200 человек, из Липецкого – более 180 человек.

"Люди звонят на 102, волонтерам и просят их вывести. Людей, там, конечно, осталось немного. Однако, они все нуждаются в нашей помощи, потому что это в основном пожилые люди, которые не могут самостоятельно выйти из этого ада. Поэтому для нас сейчас это важно", – сказал Болвинов.

Болвинов добавил, что город Волчанск находится под постоянными обстрелами. В общем, ситуация там тяжелая. Он призвал жителей Волчанска, если это возможно, самостоятельно выходить из районов, где продолжаются бои, к мосту, где есть укрытия, и там их встретят полицейские, которые их эвакуируют дальше.

"Людям, оказавшимся фактически в заложниках у россиян, полиция обращается ко всем их, чтобы они самостоятельно, по возможности, смогли эвакуироваться, смогли дойти до полиции. Там есть один из мостов, где есть укрытие. И там, на этом мосту, полицейские подхватывают и эвакуируют людей, спасая им жизнь", – пояснил он.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска захватили в Волчанске Харьковской области в заложники гражданских граждан. Они не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!