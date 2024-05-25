В оккупированном Крыму раздались взрывы: Керченский мост перекрыт

В Евпатории и Красноперекопском районе оккупированного Крыма вечером 25 мая были слышны взрывы. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

По сообщениям местных жителей, в Евпатории было слышно не менее четырех взрывов. Также не менее двух взрывов было слышно в Красноперекопском районе. О взрывах также сообщили с Черноморским и Джанкой.

Было перекрыто движение по "Крымскому мосту". Как известно, оккупанты работу моста останавливают из-за воздушной тревоги в Крыму.

Согласно сообщению Развожаева, в Севастополе объявлялась воздушная тревога в 21.57 по местному времени, отбой которой объявили через 13 минут после объявления.

В крымских пабликах, кроме сообщений о взрывах и "работе ПВО" пишут о "пожаре на площадке" (какой и где именно – не уточняется), множестве машин пожарных и медиков. На данный момент военные РФ и подконтрольная РФ "власти" Крыма данные сообщения не комментируют.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня утром во временно оккупированном Крыму раздались взрывы над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков. После взрывов в районе аэродрома поднялся дым. В Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки".

Вчера также во многих городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Захватчики пожаловались, что по ним ударили баллистикой, а в минобороны РФ впоследствии заявили, что "сбили" три ракеты ATACMS и три морских дрона.

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