Раньше было до 14 кораблей и катеров, сейчас – ноль: Плетенчук рассказал, как РФ защищает Крымский мост от атак

Российские войска пытаются защитить от уничтожения Украиной незаконно построенный Керченский мост во временно захваченном Крыму. Раньше для этого они использовали корабли, но теперь корабли все чаще подпадают под прицел Сил обороны.

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Поэтому захватчики начали строить баржи с боновыми заграждениями. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Radio NV.

По его словам, ранее на охране Крымского моста в Черном море находилось одновременно от 10 до 14 кораблей и катеров Черноморского флота государства-агрессора России, а сейчас их там ноль.

"Они пытаются максимально сузить возможность маневра, сузить проход для того, чтобы контролировать было легче этот участок, этот район моря с целью, конечно, защиты того же сооружения. Вот они строят пассивные заграждения, инженерные сооружения в виде тех же барж с боновыми заграждениями. Цель – это противодействие", – сказал Плетенчук.

Отметим, что боновые заграждения – это огромные буйки, на которых натянуты металлические тросы, чтобы надводные суда не могли проникнуть в охраняемую акваторию.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки накануне сообщил, что оккупанты начали строить боновые заграждения в юго-восточной части Керченского моста. Раньше их устанавливали только у северо-западной части моста.

Причиной подобной активности оккупантов, очевидно, является угроза атаки морских дронов Сил обороны Украины.

"Боновые заграждения начали строить и в юго-восточной части Керченского моста. У опор моста в одном из пролетов замечена работа двух кранов, установленных на баржах, монтирующих заграждения. Также на снимке видны две затопленные баржи неподалеку от опоры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Британии отметили, что Россия начала активно усиливать защиту незаконного Крымского моста. Агрессор пытается уберечь сооружение от уничтожения. Для этого россияне установили у моста дополнительные баржи.

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