Оккупанты устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту: что происходит. Фото

Российские оккупационные войска устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму. Таким образом они пытаются защититься от украинских морских дронов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер". "На входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи для защиты от украинских морских дронов", – говорится в сообщении.

Первые две баржи были притоплены там в период с 5 по 10 апреля. Черноморский флот России сейчас сосредотачивает усилия на защите оставшихся кораблей в бухте.

Отмечается, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие важные корабли были переведены на военно-морскую базу в Новороссийск. Туда также "долетают" украинские морские дроны.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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