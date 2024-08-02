'Работа над подготовкой продолжается': Буданов сказал, когда ждать уничтожения Керченского моста

Кажется, стоять так называемому Керченскому мосту осталось недолго. В настоящее время украинские спецслужбы готовятся к разрушению этого объекта.

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О том, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается, рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Более того, он уточнил, что ожидать разрушения моста можно в ближайшие несколько месяцев.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (вопрос уничтожения Крымского моста – OBOZ.UA). Это всё нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет", – заверил Буданов.

Правда, глава ГУР не гарантировал уничтожение моста в ближайшие несколько месяцев. Но он считает, что "шансы есть".

После начала полномасштабного вторжения россияне в Крыму называли мост "самым защищенным в мире". Мост защищают десятки комплексов ПВО, расположенных на острове Тузла, и на въезде на мост, сообщает партизанское движение "Атеш". Над мостом "постоянно висят истребители", уточнял военный эксперт Роман Свитан.

На баржах у моста есть ложные радиолокационные цели. Также в районе моста периодически применяют дымовые генераторы для постановки дымовой завесы. На воде расположено боновое заграждение – буи с закрепленными сетками.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту Крымского моста именно из воды. Возле него появляются все новые баржи. По состоянию на конец июля этих барж у моста уже более 30-ти.

Напомним, что 17 июля 2023 года Украина вторично ударила по Крымскому мосту морскими дронами Sea Bab и нанесла ему серьезные повреждения. О том, как планировалась операция и ее последствиях, изданию OBOZ.UA рассказали в СБУ.

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