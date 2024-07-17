Работали Sea Baby: год назад СБУ ударила по Крымскому мосту. Видео

Ровно год назад, 17 июля 2023 года, Украина во второй раз ударила по Крымскому мосту. В результате этой атаки мост получил серьезные повреждения.

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О том как планировалась операция и о ее последствиях, изданию OBOZ.UA рассказали в СБУ. Как отмечается, опоры Крымского моста были атакованы морскими дронами Sea Baby.

Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами к цели. Они смогли остаться незамеченными россиянами и разрушили одну секцию моста, существенно повредив другую. Эта спецоперация прервала логистическую артерию, поддерживавшую российские войска на юге Украины.

Это была уже вторая успешная атака СБУ на Крымский мост, первая произошла в октябре 2022 года.

"Когда мы впервые его поразили в октябре 2022 года, то они его восстанавливали более 8 месяцев", – сказал Глава СБУ Василий Малюк.

Тогда Служба безопасности Украины поразила мост с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой.

"СБУ реализовала две совершенно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными", – добавил Василий Малюк.

Морские дроны успешно помешали поставке российского вооружения во временно оккупированную часть Херсонщины через Крым.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, мост является излишней инженерной конструкцией на оккупированном украинском полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, надводные беспилотные дроны Magura могут быть использованы для уничтожения Крымского моста. Однако в случае поражения этой цели дроны будут применяться в комплексе с другими типами вооружения. Для повреждения или уничтожения Крымского моста будут использовать что-то более глобальное.

Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. Он является ключевым логистическим объектом врага.

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