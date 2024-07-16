'Это будет комплексное решение': в ГУР рассказали, способны ли дроны Magura поразить Крымский мост

Надводные беспилотные дроны Magura могут быть использованы для уничтожены Крымского моста. Однако в случае поражения именно этой цели дроны будут применяться в комплексе с другими типами вооружения.

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Для повреждения или уничтожения Крымского моста будут использовать нечто более глобальное. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин.

По его словам, если предположить, что под атакой будет конкретно Крымский мост, то одних лишь надводных беспилотных дроны Magura будет недостаточно.

"Если сугубо гипотетически предположить, что такая задача будет стоять, то здесь можно сказать, что в любом случае это будет комплексное решение, и здесь применение какого-то одного вида вооружения, скорее всего, не будет предусматриваться", – сказал Ерин.

В то же время он подчеркнул, что для уничтожения Крымского моста необходимо использовать нечто более глобальное с применением нескольких видов вооружения. При этом представитель ГУР заявил, что сейчас работы ведутся по всем направлениям.

"Пока какие-то конкретные параметры или возможности, которыми планируется наделить данный беспилотник, о них говорить не будем. Работа ведется интенсивно, и я думаю, что результаты будут обязательно", – заявил Ерин.

Напомним, yачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, мост является лишней инженерной конструкцией на оккупированном украинском полуострове.

Ранее командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа завил, что для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. Он является ключевым логистическим объектом врага.

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