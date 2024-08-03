'Не все так просто': эксперт объяснил, как Украина может ослабить российские ракетоносители

Современная западная авиация может помочь Украине еще больше ослабить российский флот в Черном море. В частности, истребители F-16 могут быть применены для атаки вражеских кораблей качественными управляемыми ракетами.

Видео дня

Кроме того, Украине необходимо развивать отечественные ракетные системы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

По его словам, украинская ракета "Нептун" разрабатывалась специально для уничтожения кораблей. Также в этом вопросе могут помочь новые современные БПЛА. При этом Симороз подчеркнул, что беспилотники на самом деле в море не так эффективны, потому что их легко заметить.

Также он добавил, что самолеты являются одним из лучших вариантов для борьбы с российскими ракетоносителями в море. Симороз подчеркнул, что истребитель F-16 может нести целое разнообразие ракет, совершенно разных – малой, средней и большой дальности.

"Вот здесь действительно может быть интересно. Если удачно применить F-16, выходить где-то из Одесской области в акваторию Черного моря и там отстреливаться качественными западными управляемыми ракетами – а у них есть модификации ракет, разработанные именно против кораблей, – я думаю, мы сможем значительно ослабить российские ракетоносители", – сказал эксперт.

В то же время он предупредил, что враг использует ракетоносители дальнего действия на более тысячи километров, поэтому в вопросе уничтожения кораблей не все так просто. Оккупанты пытаются не подходить к украинской территории. После уничтожения ракетного крейсера "Москвы" захватчики стали очень осторожны в близких подходах к украинским территориям.

"Здесь своя специфика, но я думаю, что наша авиация, развитие ракетной программы, новые ракеты сделают свое дело. Хотя с теми же Storm Shadow можно действительно что-то делать. В последнее время мы топили российские корабли с помощью беспилотников на воде, которые тоже показали свою эффективность. Но что касается ракетоносителей, то враг очень осторожен", – отметил Симороз.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Количество поставленных самолетов якобы невелико.

Ранее в ОП заявили, что не будут официально подтверждать эту информацию: "ни да", ни "нет". Там объяснили, что это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители. Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия уже разместила "Бук" в Донецкой области для охоты на F-16. Технику захватчики расположили во временно оккупированном Волновахском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!