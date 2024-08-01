'Не будем комментировать': в ОП и Белом доме ответили на слухи о появлении F-16 в Украине

В среду, 31 июля, распространилась информация о том, что Украина уже якобы получила первые истребители F-16. Однако наша страна не будет официально подтверждать эту информацию.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Понятно, что мы не будем это комментировать: ни "да", ни "нет", – сказал он, комментируя сообщения СМИ.

Чиновник объяснил, что для Украины это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители, или их нет.

Подоляк отметил, что западные партнеры не объявляли о поступлении самолетов в Украину, как это было с другими видами вооружения. Также и Украина пока не делает официальных заявлений.

"Если будем получать те или иные виды оружия, или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", – отметил советник.

Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби лишь отметил, что процесс продолжается и его завершение ожидается до конца лета – оснований сомневаться в этом нет.

"Вам следует обратиться к украинцам. Я, конечно, не буду обсуждать вопросы вооружения", – так чиновник ответил на вопрос об истребителях.

Напомним, что Bloomberg написал о том, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Срок для передачи военных самолетов американского производства был до конца июля и был соблюден.

Как сообщал OBOZ.UA, российская авиация, в основном состоящая из модернизированных советских самолетов, не может конкурировать с современными западными моделями, такими как F-16. Они помогут Украине значительно повысить эффективность защиты неба от массированных ракетных ударов, сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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