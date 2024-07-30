"Откроются определенные сверхвозможности": авиаэксперт объяснил, какое преимущество получат ВСУ при наличии F-16. Видео
Российская авиация, в основном состоящая из модернизированных советских самолетов, не может конкурировать с современными западными моделями, такими как F-16. Они помогут Украине значительно повысить эффективность защиты неба от массированных ракетных ударов.
Самолеты смогут перехватывать ракеты на ранних этапах, уменьшая вероятность достижения целей. Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире OBOZ.Talk.
Он отметил, что российская авиация, в основном, состоит из советских самолетов, подвергшихся модернизации. Соответственно сравнивать их с современными западными моделями, такими как F-16, сложно. F-16 имеет значительно более высокие технические характеристики и возможности. Однако успешное использование этих самолетов требует высококвалифицированных пилотов.
"То есть мы говорим о том, что нужно как можно лучше подготовиться, потому что действительно достаточно мощный самолет. Я здесь приведу цитату, выражение командующего воздушными силами Дании Яна Дама, которое отметило, что надо, чтобы наши пилоты как можно качественнее подготовились, потому что достаточно мощные самолеты. И здесь следует заметить, что нужно еще учитывать, что открываются определенные во время боевых действий, при нанесении определенных ударов, открываются сверхвозможности, которые можно использовать", – объяснил эксперт.
Западные партнеры также подчеркивают важность предоставления пилотам возможности самостоятельно принимать решения в определенных ситуациях, являющихся ключевым элементом философии использования самолетов F-16 в странах НАТО.
Кроме F-16, Украина получает другие самолеты, которые требуют дополнительного боевого согласования и подготовки для их эффективного использования. Комплексный подход к эксплуатации разных моделей самолетов позволит расширить возможности украинских ВВС.
Храпчинский подчеркнул, что наличие мощных самолетов, таких как F-16 поможет закрыть небо над Украиной от массированных ракетных ударов. Перехват ракет будет происходить гораздо раньше, уменьшая вероятность их попадания в гражданские и военные объекты.
"То есть по массированным ракетным ударам, я думаю, что мы будем меньше видеть в пабликах информацию о пролете ракет. То есть они будут перехватываться гораздо раньше", – сказал он.
Авиаэксперт также объяснил, что в отношении непосредственно боевых действий нужно понять, что не единственным F-16 мы можем победить.
"И здесь следует присоединить комплексный подход к задвиганию, например, и дальнобойных ракет наземного базирования, и дальнобойных ракет, например, тех же Storm Shadow/SCALP, которые пока мы используем на Су-24. И плюс даже наши разведывательные БПЛА, которые могут глубоко залетать на территорию Российской Федерации или на временно оккупированную Украину, для того, чтобы помогать наводиться на определенные объекты", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Польши приняло решение, которое ускорит передачу нашему государству истребителей F-16. Президент не уточнил деталей о решении, и польское правительство также не обнародовало официальных заявлений по этому поводу.
– Командующий ВВС США Джеймс Хеккер заявил, что предстоящее прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. По его словам, снабжение современных боевых самолетов будет лишь первым этапом более длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.
– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что истребители F-16, которые в ближайшее время получит Украина, помогут в боях с российской армией. Однако у них будут определенные ограничения и, например, не будут летать на линии боевого столкновения.
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