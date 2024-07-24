F-16 не будут летать на передовой: Сырский рассказал о стратегии применения американских истребителей

Американские истребители F-16, которые в ближайшее время получит Украина, помогут Вооруженным силам в боях с российской армией. Однако они будут иметь определенные ограничения и, например, не будут летать на линии боевого столкновения.

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Как рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский для Guardian, в первую очередь F-16 будет задействован в противовоздушной обороне Украины. Они позволят более эффективно работать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели.

"Однако существуют пределы того, чего могут достичь F-16. Они должны оставаться в 40 километрах или больше линии фронта из-за риска, что Москва их собьет", – уточнил командующий.

По его словам, на передовой Украине вместо самолетов "эффективнее использует дроны и роботизированные наземные системы". Также именно беспилотники дальнего радиуса действия, как и сейчас, будут использоваться для нанесения ударов вглубь России.

На конкретный вопрос, когда Украина получит первые F-16, командующий Сырский ответил буквально: "Я знаю, но к сожалению не могу рассказать".

Точно также военный ответил и на вопрос о битве за Крым. По его словам, соответствующий план военного возвращения полуострова существует уже десять лет, и он реалистичен. Однако говорить о нем Сырский отказался, потому что это "большая военная тайна".

Соответственно, как предполагает издание, командующий ВСУ мог быть не полностью открытым и в отношении F-16 в Украине и их использования.

С другой стороны, изначально военное руководство Украины говорило, что эти американские истребители в первую очередь задействуют как летающие системы ПВО.

Хотя F-16 (буква F в названии осталась от словосочетания Fighting Falcon – буквально "боевой сокол" – в честь талисмана Военно-воздушных сил США) по определению является "многофункциональным легким истребителем четвертого поколения", ключевое здесь слово "легкий". С 1986 года все F-16A/B были переоборудованы в истребители-перехватчики ПВО.

Американские военные характеризуют F-16 как "машину с хорошими летными данными", отмечая такие ее преимущества, как простота эксплуатации, хороший обзор (дает пилоту преимущество в воздушном бою), хорошую компоновку электронных блоков (удобство в обслуживании двигателя, других узлов), высокий ресурс. Из недостатков называются небольшая скорость, невысокий боевой радиус, однодвигательная схема.

Также недостатком считается ограничение дальности и полезной нагрузки F-1 по сравнению с двухдвигательными истребителями.

Производители, ссылаясь на статистику воздушных сражений с участием F-16, утверждают, что в боях с самолетами советского и российского производства этот истребитель встречался 65 раз (данные до 2020 года включительно). F-16 не потерпел ни одного поражения. Последние, 64 и 65 победы были одержаны в марте 2020 года в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, коалиция партнеров, которая взялась заботиться о ВВС Украины, состоит из 11 стран – Бельгии, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Соединенного Королевства и Швеции. В июле 2023 года коалиция обязалась подготовить украинских пилотов к эксплуатации F-16 с последующей их передачей.

Первые Нидерланды и Дания подтвердили, что получили разрешение от США на передачу истребителей Украине. Однако передачу самолетов планировали только после завершения подготовки пилотов. Коалиция начала обучение украинских военнослужащих в августе в Дании.

А недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

Ранее сообщалось, что первые истребители F-16, которые прибудут в Украину, предположительно будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке.

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