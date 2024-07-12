'Пробная партия': эксперт объяснил, когда F-16 будут в Украине и усилят ли они ПВО

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину, вероятно будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке. Военное командование и западные партнеры будут анализировать, как наиболее эффективно использовать эти первые самолеты и как наиболее эффективно их защитить.

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Силы обороны получат в лучшем случае эскадрилью, а возможно, даже всего несколько звеньев, то есть 6-12 самолетов. Поэтому не следует ожидать резкой смены ситуации на фронте после получения первых истребителей. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Мы думаем, что F-16 закроют ПВО наших городов, закроют наши энергетические объекты, они будут наносить удары по вражескому Су-34 на линии фронта, защитят нас от КАБов. Кто-то говорит, а еще классно будет, если им Storm Shadow подвесить, и они будут бомбить Крымский мост. Но это не совсем так", – сказал эксперт.

Для того, чтобы выполнить все задачи, которые мы хотели бы, чтобы Воздушные силы выполняли, нужно этих самолетов по меньшей мере полсотни, считает Лакийчук. А по запросу Воздушных сил, частично озвученному президентом, это 120-150 единиц.

Такое количество F-16 будет в Украине минимум через год или два, а если учитывать, что при любом раскладе будут потери боевые, то, возможно, и позже.

Что касается сроков прибытия в Украину первых истребителей, то, по словам эксперта, это будет зависеть от того, каким способом они будут доставлены.

"Если они полетят своим ходом, то это сегодня они взлетели в Бельгии и через два часа приземлились, например, во Львовском аэропорту. Это я образно говорю. А если будут доставлять скрыто по железной дороге или другим способом, в разобранном или полуразобранном состоянии, это займет гораздо больше времени. Это дорога, сборка, разборка, проверка, это могут быть и недели", – считает Лакийчук.

По его словам, если пилоты, технический персонал и авиационная инфраструктура уже подготовлены, то F-16 могут начать использовать для защиты нашего воздушного пространства прямо в тот день, когда они прибудут.

"Но вопрос в том, какие функции будут эти первые единицы выполнять. Мне кажется, что и для нашей армии воздушных сил, и для наших партнеров это первая эскадрилья, и это такая тестовая партия. Мы будем смотреть, как наиболее эффективно их применить, как наиболее эффективно их защитить, ну и собственно что делать дальше, какие изменения вносить в программу и подготовки, и в размещение подразделений на новой технике на территории Украины", –отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже этим летом сможет применять истребители F-16, которые нам предоставят страны-партнеры. Эти самолеты помогут украинским Силам обороны защищать наше государство от российской агрессии, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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