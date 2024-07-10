'Станут знаком глубокой преданности самообороне': Остин сказал, когда Украина сможет применять F-16

Украина уже этим летом сможет применять истребители F-16, которые нам предоставят страны-партнеры. Эти самолеты помогут украинским Силам обороны защищать наше государство от российской агрессии.

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Об этом в среду, 10 июля, на саммите НАТО в Вашингтоне заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что F-16 станут "еще одним знаком глубокой преданности самообороне Украины".

Чиновник подчеркнул, что самолетная коалиция "непрерывно работала над предоставлением Украине истребителей F-16".

Глава Пентагона добавил, что НАТО будет углублять сотрудничество для поддержки самообороны Украины против российской войны и начнет новые военные усилия по координации помощи и финансовой поддержки.

Остин отметил, что война РФ против Украины не является результатом расширения НАТО. Наоборот, война, которую развязал Путин, и является причиной расширения НАТО.

"После имперского вторжения Путина в Украину мы укрепили передовую оборонную позицию НАТО с помощью большего количества войск в высокой готовности, более масштабных учений, большей бдительности и многонациональных боевых групп в восьми странах", – сказал он.

Что же касается Соединенных Штатов, то они "не будут вовлечены в безрассудную войну по выбору Путина", но при этом "будут поддерживать Украину, которая борется за свой суверенитет и безопасность".

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским второй день работает в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. 10 июля удалось достичь положительных решений по F-16, поэтому скоро украинцев ждут хорошие новости по увеличению доступных Украине самолетов, заявил гарант.

Также Зеленский сказал, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе. Он поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

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