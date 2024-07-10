'Увеличиваем количество самолетов F-16': Зеленский анонсировал новые решения в Вашингтоне. Видео

Украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским второй день работает в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. И эта работа уже дает результат: накануне партнеры объявили о передаче нашему государству еще пяти ЗРК Patriot и других десятков систем ПВО.

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А 10 июля удалось достичь позитивных решений по F-16, поэтому скоро украинцев ждут хорошие новости по увеличению доступных Украине самолетов. Об этом в вечернем обращении – на этот раз из Вашингтона – сообщил сам глава государства.

"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что достигнутые договоренности стали хорошим продолжением решений, принятых накануне.

"Вчера для Украины мы получили решение о еще 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня – решения по самолетам", – сказал президент.

По словам Зеленского, в прямом смысле "на подходе" также два новых двусторонних договора безопасности.

"Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно. И наши встречи. Будет по меньшей мере десять переговоров с лидерами стран. Вдячний усій нашій команді за активність", – зазначив президент.

До конца дня 10 июля у главы государства запланирован ряд встреч в Конгрессе США – с представителями обеих палат и обеих партий.

"Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных и дальновидных. Спасибо всем, кто помогает! Каждый день больше силы и ближе к справедливому миру", – резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский призвал США снять ограничения на удары по военным объектам в глубине России. Он подчеркнул, что поражение таких целей как военные аэродромы и базы поможет не только защитить Украину от атак с воздуха, но и повлияет на ситуацию на поле боя.

Также сообщалось, что уже в четверг, 11 июля, Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.