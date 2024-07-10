'Представьте, чего мы можем достичь': Зеленский призвал США снять ограничения на удары по военным объектам в глубине России

Президент Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения относительно ударов Украины западным оружием по военным объектам на территории России, в том числе по аэродромам. Он подчеркнул, что в таком случае Силы обороны имели бы значительные успехи.

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Ведь поражение российской военной инфраструктуры оказало бы влияние на возможности агрессора осуществлять ракетные атаки и в целом на ситуацию на фронте. Об этом украинский лидер сказал, выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне.

По его словам, в мае-июне 2024 года ВСУ остановили наступление оккупантов на Харьковском направлении, в частности, благодаря разрешению западных партнеров бить по объектам российской армии на территории страны-агрессора.

Также украинские защитники уничтожили пусковые установки вражеских ракет, которые более двух лет ежедневно обстреливали Харьков.

"Представьте, чего мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты. Так же и сейчас мы можем оградить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство шагнет вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах", – заявил Зеленский.

Он убежден, что это даст Украине мгновенный результат. Кроме того, украинская армия могла бы значительно ограничить действия войска РФ на юге и вытеснить оккупантов оттуда, если Белый дом поможет с обеспечением наших сил необходимыми возможностями для ударов по российским базам и логистике во временно оккупированном Крыму. Президент подчеркнул, что в целом эти шаги укрепили бы Украину.

"Как и сегодняшнее исключительное решение США и партнеров предоставить дополнительно системы ПВО Patriot и десятки других систем. Нам нужна поддержка США", – добавил Зеленский.

Он озвучил это и в контексте призыва к Штатам поддержать Украину в организации второго Саммита мира уже в 2024 году: "еще более мощного и по-настоящему решающего".

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из Института изучения войны убеждены, что Украина может сорвать наступательные операции ВС РФ и сама перейти в контрнаступление. В частности, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов в России.

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