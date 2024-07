Украина может сорвать наступательные операции врага: в ISW указали на нюанс с ударом по командному пункту РФ

Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области РФ в конце июня 2024 года, вероятно, с использованием западного оружия. Это очередное доказательство того, как Украина может сорвать наступательные операции оккупантов, если Запад продолжит снимать ограничения на применение его вооружения для поражения военных объектов в России.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они напомнили об июньской "бавовне" на территории страна-агрессора, поскольку в сети появились новые спутниковые снимки с его последствиями.

Еще 23 июня Генштаб ВСУ сообщил, что воины Воздушных сил в неустановленную дату нанесли удары по командному пункту некоторого российского мотострелкового полка ВС РФ в селе Нехотеевка Белгородской области.

Геолоцированные кадры показали, что вражеский объект находился менее чем в километре от российско-украинской границы. На спутниковых снимках, которые сравнивают местность по состоянию 1 апреля и 28 июня, видны значительные повреждения здания. В нем, как сообщается, и был командный пункт оккупантов в Нехотеевке.

По мнению экспертов, украинские силы могли использовать для удара высокоточную бомбу Armement Air-Sol Modulaire Hammer (сокр. AASM, A2SM или HAMMER) французского производства.

"Расположение командного пункта недалеко от линии фронта на севере Харьковской области позволяет предположить, что он участвовал в продолжающихся российских наступательных операциях к северу от Харькова", – подчеркнули аналитики.

Они отметили, что эта "бавовна" демонстрирует способность Украины наносить успешные удары по российским военным объектам на территории РФ, используя предоставленное Западом оружие, чтобы ослабить способность вражеских сил проводить наступательные операции на фронте.

"Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в том числе ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным объектам в оперативном тылу и глубоком тылу России, чтобы существенно подорвать масштабные российские операции", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, многоцелевые истребители МиГ-29 Воздушных сил Украины адаптировали под использование новейших французских авиабомб AASM 250 Hammer. Это гибрид бомбы и ракеты, его можно использовать на дальности около 60-70 км в любую погоду и на малой высоте.

