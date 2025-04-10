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Блог | В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ: прошу помощи
Люди, каждый репост, это огромная помощь!
Это срочно.
Отложила все заказы, (но дроны выкупила), потому что действительно нужна срочная помощь.
На фронте тяжелые бои, враг наступает, у нас много погибших и еще больше тяжелораненых.
В прифронтовую больницу, которой принимает в сутки сотни раненых очень нужные аппараты АЗФ, их крайне не хватает. Эти аппараты ставят тяжело ранеными на ноги, спасают руки, ноги, тазовые кости.
100 аппаратов стоят около - 250 тыс грн.
Надо закупить на нижние и верхние конечности.
Люди, кто как может 5-20-100 грн.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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