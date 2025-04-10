Люди, каждый репост, это огромная помощь!

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Это срочно.

Отложила все заказы, (но дроны выкупила), потому что действительно нужна срочная помощь.

На фронте тяжелые бои, враг наступает, у нас много погибших и еще больше тяжелораненых.

В прифронтовую больницу, которой принимает в сутки сотни раненых очень нужные аппараты АЗФ, их крайне не хватает. Эти аппараты ставят тяжело ранеными на ноги, спасают руки, ноги, тазовые кости.

100 аппаратов стоят около - 250 тыс грн.

Надо закупить на нижние и верхние конечности.

Люди, кто как может 5-20-100 грн.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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