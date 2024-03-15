Украинские МиГ-29 адаптировали под использование французских авиабомб AASM Hammer. Фото

Многоцелевые истребители МиГ-29 Воздушных сил Украины адаптировали под использование новейших французских авиабомб AASM 250 HAMMER.

Соответствующие фотографии обнародовал Национальный информационный портал Давление". На одной из точек подвеса украинского истребителя находится французская авиабомба.

Характеристики авиабомбы AASM Hammer

Авиабомбы AASM Hammer производит французская промышленно-технологическая группа Safran, специализирующаяся на разработке и производстве авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования.

AASM Hammer можно использовать на дальности около 60-70 км в любую погоду и на малой высоте. Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрел и забыл", что означает, что снаряд автономно маневрирует до достижения определенной наводчиком цели, без участия пилота самолета.

Среди дополнительных характеристик производитель указывает возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью. Французская компания также утверждает о 99% успешных применений этой бомбы.

Для этих бомб разработана система Hasas (Hammer Stand Alone System), позволяющая интегрировать их в многие модели военных самолетов. В частности, на сегодняшний день носителями AASM могут быть: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1, и с 2020 года – индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные применили против оккупантов новые авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM). Эти боеприпасы, также известные как "Хаммер", Украина получила от Франции.

19 января 2024 года Президент Франции Эммануэль Макрон, а также министр обороны Себастиан Лекорню объявили о передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух – земля". Это обновленные управляемые авиабомбы AASM Hammer.

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