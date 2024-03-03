ВСУ уже применяют новые французские авиабомбы AASM Hammer: что о них известно. Видео

Украинские военные применили против оккупантов новые авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM). Эти боеприпасы, также известные как Hammer, Украина получила от Франции.

Об этом сообщает издание Clash Report в Twitter. К публикации прикреплено видео с моментом удара.

"Французские планирующие бомбы AASM-250 были впервые использованы украинскими войсками для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, который контролируют российская армия", – говорится в сообщении.

Неизвестно, из самолета какого типа Украина применяла эти бомбы. Для коррекции и фиксации результатов был задействован беспилотник одного из подразделений ВСУ.

Характеристики авиабомбы AASM Hammer

Авиабомбы AASM Hammer производит французская промышленно-технологическая группа Safran, специализирующаяся на разработке и производстве авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования.

Для этих бомб разработана система Hasas (Hammer Stand Alone System), позволяющая интегрировать их в многие модели военных самолетов. В частности, на сегодняшний день носителями AASM могут быть: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1, и с 2020 года – индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas.

Впереди и сзади бомбы AASM Hammer установлены специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас. Система наведения, расположенная спереди, может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной, последняя из них позволяет поражать даже быстродвижущиеся цели. Сзади монтируют систему ускорения с твердотопливным реактивным двигателем.

Как писал OBOZ.UA, 19 января 2024 года Президент Франции Эммануэль Макрон, а также министр обороны Себастиан Лекорню объявили о передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух – земля". Это обновленные управляемые авиабомбы AASM Hammer.

AASM Hammer можно использовать на дальности около 60-70 км в любую погоду и на малой высоте. Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрел и забыл", что означает, что снаряд автономно маневрирует до достижения определенной наводчиком цели, без участия пилота самолета.

Среди дополнительных характеристик производитель указывает возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью. Французский производитель также заявляет о 99% успешных применений этой бомбы.

Ранее сообщалось, что за два года войны Украины против страны-агрессорки России актуальность поставляемых Турцией ударных БпЛА Bayraktar не уменьшилась. Однако сегодня украинские защитники используют турецкие беспилотники в других целях.

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