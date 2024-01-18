Актуальность не исчезла: посол рассказал об использовании Bayraktar на фронте

За два года войны Украины против страны-агрессорки России актуальность ударных БпЛА Bayraktar, поставляемых Турцией, не уменьшилась. Однако сегодня украинские защитники используют турецкие беспилотники с другими целями.

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Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга. Он также рассказал о поставках из Турции дронов и комплектующих.

"На самом деле актуальность Bayraktar не уменьшилась, просто есть другая методика использования... На сегодняшний день, поскольку линия фронта более или менее стабильна, а система противовоздушной обороны (России, - ред.) глубоко эшелонирована, использование по прямому назначению этих беспилотников Bayraktar для удара по вражеских силах нецелесообразно, поскольку они, как и любой летательный аппарат, достаточно уязвимы для ПВО. Поэтому их используют совсем с другими целями", – сказал Боднар.

Также посол рассказал, что сегодня Анкара продолжает поставлять в Украину не только беспилотники Bayraktar, но и комплектующих, которые помогают развивать новые виды БпЛА в Турции.

"Это все составляет взаимодополняющее взаимодействие в оборонно-промышленном комплексе... И, конечно, не снимается с повестки дня строительство завода Bayraktar в Украине и производство этих беспилотников со штампом Made in Ukraine", - добавил Василий Боднар.

Напомним, что боевой беспилотник Bayraktar Akinci турецкой компании Baykar успешно прошел испытания по стрельбе сверхзвуковой ракеты IHA-122. Она выстрелила на расстояние 55 км.

Испытания ракеты с помощью БПЛА Bayraktar Akinci прошли в провинции Синоп, расположенной в черноморском регионе Турции. Специалисты предполагают, что IHA-122 достигнет еще большей дальности на последующих огневых испытаниях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине идет строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, на заводе будут производить и "другие вещи", о которых пока нельзя говорить.

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