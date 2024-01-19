'Автономные и нечувствительные к препятствиям': что известно об авиабомбах AASM Hammer, которые Украина получит от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, а также министр обороны Себастиан Лекорню объявили о передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух – земля". Это обновленные управляемые авиабомбы AASM Hammer.

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Об этом сообщает BBC. Эти авиабомбы станут существенным усилением украинской армии.

В контексте рассказа о военной помощи ВСУ от Франции министр Лекорню отметил значительные ее объемы. В частности, уже были предоставлены авиационные ракеты SCALP и самоходные артиллерийские установки Caesar, количество которых превышает 70, вдобавок к полусотне, которые были переданы ранее.

Дополнительно, начиная с этого года, Франция планирует увеличить количество 155-мм передаваемых ВСУ снарядов с 2 до 3 тысяч в месяц. Прессслужба министерства обороны Франции также подтвердила, что украинские военные в скором времени получат крылатые авиабомбы AASM. Эти управляемые авиабомбы обладают способностью наносить точные дистанционные удары, направленные на поражение тыла российской военной системы.

По словам министра Лекорню, предусмотрены поставки 50 бомб ежемесячно, начиная с января. Такое количество авиабомб станет существенным усилением украинской армии и даст ВСУ шанс изменить обстановку вблизи линии фронта.

Хотя Украина уже использует подобные "умные бомбы", в том числе американские JDAM, применяемые на фронте с середины 2023 года, однако ограниченные поставки такого американского вооружения явно не позволяют массово применять их.

В то же время Россия успешно наладила массовое производство и использование на фронте своих "умных бомб", таких как КАБ (управляемые авиационные бомбы) и УМПК (бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции).

Многокилограммовые французские бомбы AASM Hammer будут более эффективны в поражении российских оборонных укреплений и командных пунктов, а также помогут облегчить работу пехотным и артиллерийским частям.

Характеристики авиабомбы AASM Hammer

Авиабомбы AASM Hammer производит французская промышленно-технологическая группа Safran, специализирующаяся на разработке и производстве авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования.

Для этих бомб разработана система Hasas (Hammer Stand Alone System), позволяющая интегрировать их в многие модели военных самолетов. В частности, на сегодняшний день носителями AASM являются: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1, индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas (с 2020 года).

Впереди и сзади бомбы AASM Hammer установлены специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас. Система наведения, расположенная спереди, может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной, последняя из них даже позволяет поражать быстроподвижные цели. Сзади монтируется система ускорения, она оснащена твердотопливным реактивным двигателем и крылышками.

"Автономная и нечувствительная к помехам эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью", – отмечают в описании на сайте производителя.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км в любую погоду и на низкой высоте. Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрелил и забыл", что означает, что снаряд автономно маневрирует до достижения определенной наводчиком цели, без участия пилота самолета.

Среди дополнительных характеристик производитель указывает возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.

Французский производитель также утверждает о 99% успешных применений этой бомбы.

Однако известно об использовании этого вооружения пока только на западных истребителях, таких как французские Rafale и американские F-16. Поэтому Украине придется интегрировать авиабомбы с самолетами советского производства, такими, как Су-24М или МиГ-29. Однако Вооруженные силы Украины успешно применяют западные авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, интегрируя их с этими самолетами.

Ранее сообщалось, что за два года войны Украины против страны-агрессорки России актуальность поставляемых Турцией ударных БпЛА Bayraktar не уменьшилась. Однако сегодня украинские защитники используют турецкие беспилотники в других целях.

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