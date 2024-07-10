Зеленский в Вашингтоне объяснил, сколько F-16 нужно Украине, и указал на нюанс с Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе. Он также поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

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Об этом украинский лидер сказал во время ответов на вопросы после выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне. Напомним, что в США 9-11 июля проходит саммит НАТО.

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", – высказался Зеленский.

Союзники Киева, добавил он, владеют этой информацией. По его словам, пока у украинских Сил обороны не будет 128 истребителей, страна не сможет равняться врагу в небе.

"Это будет сложно", – констатировал президент.

Отдельно он поблагодарил США за новые системы противовоздушной обороны Patriot. Однако подчеркнул, что их недостаточно: это продемонстрировала последняя атака России на Киев, который считался защищенным.

"Спасибо за решение относительно дополнительных систем. Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно", – отметил Зеленский, напомнив об очередном ужасном военном преступлении россиян 8 июля.

Он объяснил, что российские войска используют разные типы нового вооружения. Украина и ее партнеры, добавил президент, тоже должны двигаться вперед, "принять серьезные шаги по ПВО разных типов".

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 8 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что F-16 однозначно поступят в Украину. Точные сроки не раскрывают, ведь страна-агрессор тщательно охотится за оружием, которое Киеву поставляют партнеры.

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