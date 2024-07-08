'Делаются важные шаги': новый министр обороны Нидерландов сказал, когда F-16 поступят в Украину

Точные сроки прибытия истребителей F-16 в Украину не раскрывают ни Нидерланды, ни Киев. Это связано с тем, что страна-агрессор тщательно охотится на поставляемое партнерами оружие.

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Такое заявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает NOS. Он заверил, что поддержка будет продолжаться непрерывно при новом правительстве и истребители будут в Украине в том объеме, как и обещалось ранее.

"Российские авиаудары продолжаются с прежней силой, а противовоздушная оборона Украины по-прежнему слаба. Также за последние недели увеличилось количество атак на украинские аэродромы, возможно, по прибытии F-16", – также говорится в сообщении издания.

Брекельманс рассказал, что с представителями Украины обсуждались все технические условия, необходимые для того, чтобы F-16 могли летать в Украине. Однако он отказался называть конкретную дату поставки истребителей. Как и не ответил на вопрос, есть ли они в Украине.

"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать диктатора мудрее, чем он уже есть", – заявил Брекельманс.

Напомним, ранее стало известно о том, что враг начал атаковать военные аэродромы, на которых, по его мнению, могут размещаться истребители F-16. Но он пользуется старыми советскими картами и имеет ограниченные возможности актуализации информации.

Первые западные истребители F-16, о которых Киев просил минимум два года, должны прибыть в Украину в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины, считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программы, которые сейчас действуют, не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

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