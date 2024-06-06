Украина давит на США и партнеров, чтобы активизировать обучение пилотов F-16 – Politico

Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Действующие программы не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова собеседников в Украине, США и Европе. По словам украинских чиновников, у Украины есть 30 пилотов, которые готовы немедленно начать обучение в США и имеют соответствующую квалификацию.

Однако в администрации президента США Джо Байдену сообщили, что у них не хватает учебных мест на базе в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов-стажеров одновременно.

"В серии встреч и звонков за последние несколько недель Украина официально попросила США начать обучение дополнительных пилотов на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона", – сказано в статье.

В США в ответ на это сказали, что, кроме ограниченного пространства, другие страны также ожидают тренировок на F-16 на базе, и они не могут нарушить свои обязательства перед этими государствами.

"Мы понимаем, что они не хотят разрывать эти контракты, но они могут перевести своих американских пилотов на другую базу для обучения", – заявила украинская депутат Александра Устинова.

Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок. Отмечается, что тренировочный центр в Дании имеет ограниченное пространство и готовится к закрытию в ноябре. А третья программа, расположенная в Румынии и выполняемая подрядчиками, еще не запущена.

Ожидается, что к концу этого года обучение закончат 20 украинских пилотов F-16 – это половина из 40, необходимых для управления полной эскадрильей из 20 реактивных самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Первая группа пилотов Вооруженных сил Украины закончила обучение управлению американскими современными истребителями F-16 на военной базе в Аризоне в США. После этого они отправились в Европу для того, чтобы пройти дополнительную подготовку.

– Также в Украину по обучению за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию западных истребителей F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.

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