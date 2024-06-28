Может ли прибытие F-16 быстро изменить ситуацию на фронте в Украине: эксперты озвучили прогноз

Первые западные истребители F-16, о которых Киев просил минимум два года, ожидают в Украине в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины.

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Для того, чтобы F-16 стали переломным фактором, Украине придется преодолеть несколько серьезных вызовов. Издание Reuters собрало мнения экспертов на этот счет.

Авторы материала отмечают: с момента, когда Киев стал просить союзников о передаче истребителей F-16 и до того, как они должны начать прибывать в Украину, прошло около двух лет. Все это время Россия сохраняла преимущество в воздухе и принимала меры по защите своих войск и объектов от будущих ударов этих истребителей.

При этом даже появление в Украине F-16 не гарантирует скорейшего изменения ситуации на фронте, ведь их эффективное развертывание осложняется рядом серьезных проблем.

Так, от чрезмерных ожиданий по поводу фактора F-16 украинцев предостерегли в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"Вам придется отделить символизм от фактического влияния на поле боя – это будет полезно, но скромно, особенно в начале", – подчеркнул Марк Канчиан, старший советник Программы международной безопасности CSIS.

Рознятся и оценки количества самолетов, которого будет достаточно, чтобы обеспечить перелом в войне.

Так, по мнению главы неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, для серьезных операций и оттеснения российской авиации от украинских границ необходимо не менее 60 самолетов.

Глава Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова называет вдвое большую цифру. По мнению депутата, для существенного увеличения воздушного потенциала Украине необходимо около 120 F-16.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что первые самолеты помогут Украине укрепить свой "воздушный щит". А это даст пилотам время на подготовку, а другим военным – на строительство воздушной инфраструктуры.

"Это обеспечит определенную противовоздушную оборону и мощность глубины, потенциально также поможет перехватить "Шахеды" и крылатые ракеты. Хотя это очень дорогой способ сделать это с точки зрения боеприпасов", – убежден старший научный сотрудник компании авиации и технологий в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джастин Бронк.

Кузан при этом отметил, что украинские военные на протяжении последних месяцев наносили удары по российскому ПВО, чтобы уменьшить угрозу для F-16, прибытия которых ждет Украина.

"Формирование поля боя, особенно на юге, уже происходит. У Украины есть возможности для систематических ударов по передовым комплексам ПВО России", – отметил он.

Канчиан из CSIS считает, что особые усилия во вскрытии пробелов в ПВО России Украина будет прилагать непосредственно перед атаками.

В экспертной среде консенсусной является позиция относительно того, что решающее значение в вопросе применения и эффективности F-16 будет иметь обучение пилотов и обслуживающего персонала.

"У вас может быть много быстрых реактивных самолетов, но если у них нет эффективного оружия и экипажа, способного использовать их с помощью эффективной тактики, тогда их просто сбивают в большом количестве", — констатировал Бронк.

При том, что союзники вызвались передать десятки самолетов, к концу текущего года в Украине, по словам Устиновой, будет лишь около 20 пилотов.

"Трудно требовать больше самолетов, когда у вас нет людей, которые бы их пилотировали", — сказала она, добавив, что сначала в Украине будет больше F-16, чем квалифицированных летчиков.

При этом она убеждена, что "ждать в очереди по 10 лет, прежде чем наши пилоты будут обучены, – это не нормально".

Тем временем Бронк считает еще более актуальной проблему технического обслуживания самолетов. По его мнению, большинство ремонтов и технического обслуживания необходимо будет проводить в Украине, и, вероятно, придется полагаться на иностранных подрядчиков, знающих эти самолеты.

Еще одной серьезной проблемой, по оценкам ряда экспертов, есть российские атаки на авиабазы. Государство-агрессор уже атакует инфраструктуру, которая может быть использована для обслуживания и развертывания F-16.

"Россия ежедневно наносит удары по всем аэродромам, потенциальным базам F-16, включая попытки повредить взлетно-посадочные полосы и инфраструктуру. Эти удары не прекращались по крайней мере последние два месяца", – констатировал Кузан.

И россияне приложат еще больше усилий для атак на эти цели, когда в Украину прибудут самолеты, пилоты и бригады технического обслуживания. Украина вынуждена будет усилить защиту таких объектов, установив дополнительные системы противоракетной обороны – на фоне хронического недостатка средств ПВО и ракет для них. По оценкам Кузана, для защиты каждой базы понадобятся "минимум две батареи Patriot и две батареи NASAMS".

"Мы должны принять тот факт, что аэродромы будут хорошо защищены, когда гражданские объекты могут быть подвергнуты атаке... Как только мы (разовьем наши летные возможности), мы оттолкнем их самолеты, и террор прекратится. Но эти пару месяцев будут действительно тяжелыми", – констатировал эксперт.

Напомним, на днях стало известно, что Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16. Обучение будет продолжаться до конца текущего года, далее страна не сможет готовить наших военных из-за перехода из этих истребителей на более современные F-35. Для них датчане будут использовать свою авиабазу Скридструп, на которой сейчас и проходит обучение.

Однако в правительстве Дании уверяют, что государство будет все равно способствовать подготовке украинских пилотов за пределами страны.