Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16: названа причина

Дания будет обучать украинских пилотов на F-16 только до конца 2024 года. Уже в следующем году страна не сможет готовить наших военных из-за перехода с этих истребителей на более современные F-35.

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Для них датчане будут использовать свою авиабазу Скридструп, на которой сейчас и проходит обучение. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в понедельник, 24 июня, на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Граммом, передает The Local Denmark.

В то же время он заверил, что Дания все равно будет способствовать подготовке украинских пилотов за пределами страны.

Поульсен также сообщил, что к концу обучающей программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут около 20 украинских пилотов.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16. Глава государства отметил, что боевые самолеты нашей стране передаст Дания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сказали, что обучение украинских пилотов на современных американских истребителях F-16 немного затянулось. Это связано с тем, что этот процесс очень непростой, а также в мире мало мест для обучения полетам на F-16.

– Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программы, которые сейчас действуют, не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

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