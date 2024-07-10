'F-16 уже на пути в Украину': Блинкен сказал, когда они заступят на боевое дежурство

Разговоры о предоставлении Украине истребителей F-16 продолжаются уже более года, но наконец лед тронулся и глагол "передавать" от будущего времени перешел в настоящее, то есть стал реальностью. Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. По его словам, передача Украине самолетов F-16 продолжается уже прямо в эти минуты.

"Пока мы говорим, сейчас идет передача самолетов F-16, которые идут из Дании, идут из Нидерландов, и эти самолеты будут летать в небе Украины этим летом", – заверил он.

По словам госсекретаря США, самолеты передают, чтобы убедиться в том, что Украина сможет продолжать эффективную защиту от российской агрессии.

В совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен также говорится, что "сейчас продолжается процесс передачи этих F-16", и уже этим летом Украина начнет применять эти истребители.

Напомним, что Голландия пообещала первую партию из 24 истребителей F-16, Дания заявила, что пришлет 19 самолетов. Также пообещали предоставить Украине F-16 Бельгия и Норвегия, их истребители поступят позже. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил на саммите НАТО в Вашингтоне, что его страна передаст Киеву шесть истребителей F-16. Передача будет осуществлена уже в этом году.

Владимир Зеленский отреагировал на начало поставок Украине таких необходимых самолетов. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за достижение цели всех украинцев – усиление украинских ВВС.

"Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и дальше уменьшаться. F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины", - сказал президент.

Президент также выразил уверенность в том, что американские истребители помогут оградить украинцев от таких террористических атак России, как последний смертоносный удар по "Охматдету".

"Я уверен, что они помогут нам лучше защитить украинцев от жестоких российских атак, как удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве на этой неделе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, F-16 помогут приблизить справедливый и крепкий мир и продемонстрируют, что "террор должен терпеть поражение везде и всегда".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что точные сроки прибытия F-16 в Украину не раскроют ни Амстердам, ни Киев.

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