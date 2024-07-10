Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16: стало известно, когда начнутся поставки

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. "Мы стремимся начать пожертвования в 2024 году", – заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Видео дня

Соответствующее объявление он сделал на саммите НАТО в Вашингтоне, указав, что способность нашего государства защитить себя от атак с воздуха "имеет решающее значение в оборонительной битве против России". Об этом передает VG.

Когда Стере приехал в Киев в августе 2023 года, в день Независимости Украины, он анонсировал передачу F-16 из Норвегии. Несколькими днями ранее, после многих месяцев колебаний, США дали на это зеленый свет. Но тогда премьер не назвал ни количество, ни сроки поставок истребителей.

Другие страны воздушной коалиции (Дания, Нидерланды и Бельгия) передадут Воздушным силам ВСУ значительно больше боевых самолетов, чем Норвегия. Дания планирует отдать 19 самолетов, Нидерланды – 24, а Бельгия – 30 .

Норвегия отказалась от боевых самолетов F-16 в 2021 году, постепенно заменяя их на F-35. 32 норвежских F-16 были проданы Румынии.

Небольшое количество украинских пилотов сейчас завершает обучение полетам на F-16 в Дании. Ожидается, что первые западные истребители могут быть переброшены в Украину уже летом. Дания вскоре закончит свою программу обучения, которую, вероятно, продолжит Румыния.

"И президент Зеленский, и министр иностранных дел Кулеба неоднократно выражали большую благодарность Норвегии за поддержку противовоздушной обороны и ясно давали понять, что эти самолеты являются чрезвычайно важным вкладом в защиту их собственной свободы и суверенитета", – сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

В издании предположили, что украинцы, вероятно, оставят часть своего авиапарка за пределами страны, в случае, если собственные базы F-16 станут объектами бомбардировок агрессора.

Диктатор РФ Владимир Путин грозился, что украинские самолеты за пределами границ страны станут тем, что Россия считает "законными целями".

Добавим: вооружение и другое обеспечение самолетов будет осуществляться в рамках многонационального сотрудничества (участвовать в этом будут Бельгия, Канада, Дания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания и Норвегия).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что точные сроки прибытия F-16 в Украину не раскроют ни Амстердам, ни Киев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!