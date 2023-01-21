В Воздушных силах рассказали, как F-16 помогли бы закрыть небо Украины

В случае, если Украина получит от партнеров американские истребители F-16, она сможет закрыть часть своего воздушного пространства от российских атак. Эти самолеты позволят сбивать ракеты, которые армия РФ запускает по украинским городам и селам.

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Об этом в субботу, 21 января, в эфире телеканала "Киев" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что во всех странах большую часть неба защищают именно воздушные подразделения.

"Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и, если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", – объяснил Игнат.

По его словам, истребители F-16 вряд ли будут эффективны против ракет, которые имеют баллистическую траекторию. Однако крылатые ракеты оккупантов "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".

В Воздушных силах добавили, что средства ПВО, в отличие от самолетов, защищают более локальные объекты – они создают купол над военными аэродромами, критической инфраструктурой и правительственными зданиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

– Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

– Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть на следующем "Рамштайне" возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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