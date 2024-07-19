Есть положительное решение польского правительства: Зеленский заинтриговал новостью о F-16 для Украины

Президент Владимир Зеленский заинтриговал новостью о западных истребителях F-16 для Украины. Он заявил, что правительство Польши приняло решение, которое ускорит их передачу нашему государству.

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Об этом глава государства сообщил в соцсети X, ранее известная как Twitter. Зеленский отметил, что во время саммита Европейского политического сообщества в Великобритании он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В ходе ее стороны обсудили усиление обороноспособности Украины.

"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предварительных договоренностей", – отметил он.

Президент не уточнил деталей относительно решения, и польское правительство также не обнародовало официальные заявления по этому поводу. При этом польские СМИ предполагают, что Польша может быть вовлечена в организацию доставки истребителей или решение логистических вопросов, но не передает свои собственные F-16 Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

– Украина уже этим летом сможет применять истребители F-16, которые нам предоставят страны-партнеры. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину, вероятно будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке. Военное командование и западные партнеры будут анализировать, как наиболее эффективно использовать эти первые самолеты и как наиболее эффективно их защитить.

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