'Не панацея, а первый этап': командующий ВВС США объяснил, что даст Украине прибытие F-16

Командующий Военно-воздушными силами США Джеймс Хеккер заявил, что предстоящее прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. По его словам, поставка современных боевых самолетов будет только первым этапом более длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

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Также он признал, что за несколько недель украинские летчики не смогут получить превосходство в воздухе над агрессором. Об этом сообщает портал Aviation Week.

Генерал ВВС объяснил, что появление F-16 в небе Украины станет кульминацией длительного процесса, который включает в себя обучение в США и в нескольких местах по всей Европе, а также текущие и будущие поставки самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

"Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украину западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления", – сказал Хеккер журналистам на Королевском международном авиашоу.

Американский офицер добавил, что потребуется время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой. При этом он подчеркнул, что Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость, например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы.

"Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им нужно будет повторить это с F-16. Это будет сложной задачей, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты", – говорит Хеккер.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

Ранее сообщалось, что первые истребители F-16, которые прибудут в Украину, вероятно будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке.

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