Будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: Сикорский объяснил нюансы

В Польше изучают предложение Украины о сбитии польскими силами ПВО российских ракет, летящих в направлении украинско-польской границы. Такое предложение было включено в двустороннее соглашение о безопасности между Польшей и Украиной.

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Речь идет об уничтожении российских средств воздушного нападения над территорией Украины, если они представляют угрозу для Польши. Насколько вероятно, что Варшава примет такое решение, объяснил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет BBC.

По его словам, в соглашение безопасности между Польшей и Украиной предложение сбивать российские ракеты над территорией нашего государства включили как "идею" – и в Варшаве сейчас изучают возможные плюсы и минусы.

"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – подчеркнул Сикорский.

Он напомнил, что российские ракеты время от времени нарушают воздушное пространство Польши. Однако сбивать их над Польшей польские военные опасаются из-за возможных рисков для своего населения.

"Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, то обломки представляют угрозу для наших граждан и для нашей собственности. А украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не возражаем, делайте это над нашим воздушным пространством, когда есть неизбежная угроза их входа на территорию Польши... На мой взгляд, это самооборона, но мы изучаем эту идею", – рассказал министр.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш в интервью "Польскому радио" заявил, что Варшава сейчас проводит консультации с союзниками по НАТО о возможности сбивания российских ракет в украинском воздушном пространстве. По его словам, это решение должно быть общим.

"Если будет такое решение, то это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением... Ключевым является мнение Соединенных Штатов, которые достаточно скептически настроены в этом вопросе, поэтому Польша, безусловно, не примет такого решения самостоятельно", – отметил Косиняк-Камыш.

О том, что Белый дом выступает против сбития Польшей российских ракет над Украиной, заявлял и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", – объяснил Кирби позицию Соединенных Штатов.