Белый дом против сбивания Польшей российских ракет над Украиной: говорят об угрозе эскалации

В администрации президента США не поддерживают идею сбивания российских ракет над Украиной с территории Польши. Там опасаются эскалации конфликта, отмечая, что она не пойдет на пользу ни Киеву, ни Варшаве.

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Об этом "Польскому радио" заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Никто не хочет эскалации этой войны", – сказал он.

По словам представителя Белого дома, правительство Польши должно установить и объявить о своих процедурах самообороны. В то же время он добавил, что определение того, квалифицировать конкретное сбивание ракеты как самооборону или эскалацию, зависит от обстоятельств.

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", – объяснил Кирби позицию Соединенных Штатов.

Тем временем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет сбивать российские ракеты, летящие в направлении запада Украины, без решения всего НАТО. Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно, отметил он. Министр добавил, что такого консенсуса в Альянсе нет, и указал на позицию Белого дома.

Однако совсем другая ситуация с ракетами, которые могут оказаться на территории самой Польши.

"Конечно, существуют другие процедуры касательно ракетам на территории республики. Тогда это наше решение", – заявил Косиняк-Камыш.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Киев и Варшава имеют договоренности о разработке механизма сбивания Польшей российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины. Речь идет о способах поражения, которые будут следовать в направлении Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– В США заявили, что страны-члены Североатлантического альянса могут обсудить на саммите НАТО вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной. Это произойдет, если соответствующую тему поднимет глава польского правительства Дональд Туск.

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