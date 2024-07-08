Киев и Варшава разработают механизм сбивания Польшей российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины: что известно

У Киева и Варшавы есть договоренности по разработке механизма сбивания Польшей российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины. Речь идет о средствах поражения, которые будут следовать в направлении Польши.

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Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском. Ракеты будут пытаться сбить, пока они находятся на территории Украины, не дожидаясь, чтобы они залетели на территорию страны НАТО.

"Разрабатывается механизм сбивания Польшей российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши. Уверен, что наши команды Министерства обороны вместе с военными проработают сообща, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", – Зеленский.

Во время брифинга Туск заявил, что "это кажется абсолютно логичным", но нуждается также в одобрении других стран-членов НАТО. Он добавил, что не питает иллюзий относительно того, что это будет легкое решение.

"Польша была первой страной, которая начала с Украиной об этом говорить. Мы нуждаемся в этом для однозначного сотрудничества в рамках НАТО. Это в интересах Польши и Украины, чтобы все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий, имело солидарность со стороны НАТО. Мы к этому открыты", – сказал Туск.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава украинского государства Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Варшава может рассмотреть возможность передачи советских истребителей МиГ (не менее одной дополнительной эскадрильи, то есть не менее 14 самолетов). Но только в том случае, если получит замену указанным бортам.

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