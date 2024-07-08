В Польше могут рассмотреть возможность предоставления Украине МиГов, но при определенном условии: Туск выступил с заявлением

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна может рассмотреть возможность предоставления Украине советских истребителей МиГ. Однако именно сейчас передача такой техники невозможна.

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На сегодняшний день польские МиГ выполняют функцию защиты неба НАТО. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Туск объяснил, что сегодня Польша не может передать Украине эти истребители, потому что они патрулируют воздушное пространство НАТО. При этом он добавил, что если польская армия получит новые самолеты, то советские образцы могут направить Киеву.

"Мы не можем сегодня передать МиГи, потому что они выполняют функцию защиты неба НАТО, но, если их можно будет как-то заменить, я уговорю наших партнеров сделать это. Украина находится в худшем положении, чем Польша, но мы следующие. Мы заявляем, что мы можем сделать", – сказал Туск.

Напомним, Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава украинского государства Владимир Зеленский. Он подписал два экземпляра договора вместе с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз переоценивает свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания по поставке боеприпасов ВСУ.

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