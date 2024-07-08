ЕС предоставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал, еще и со значительным опозданием: СМИ объяснили, в чем причина

Европейский Союз переоценивает свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания по поставке боеприпасов Украине.

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Проект Радио Свобода "Схемы", в сотрудничестве с консорциумом европейских журналистов, в течение нескольких месяцев исследовал, соответствуют ли действительности публичные заявления чиновников ЕС о росте мощностей по производству боеприпасов и объемам поставок снарядов в Украину. В результате журналисты выяснили, что европейские производители могут производить примерно вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют в Брюсселе.

По состоянию на июнь 2024 года ЕС предоставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал еще и со значительным опозданием.

В марте 2024 года Еврокомиссия заявила, что благодаря ее работе европейские мощности по производству 155-мм снарядов в январе достигли 1 миллиона боеприпасов в год. Три месяца спустя, в июне 2024-го, чиновник Еврокомиссии Тьерри Бретон сделал еще более громкое заявление, что до конца года производители ЕС смогут производить 1,7 миллиона снарядов в год, и эта цифра и дальше будет расти.

Однако, по словам высокопоставленного источника в европейской оружейной промышленности, говорившего на условиях анонимности, нынешняя способность составляет лишь треть этой цифры.

"Это безусловно меньше 500 тысяч снарядов на 2024 год. Вот такие они, общие мощности. Это очень далеко от 1,4 миллиона или 1,7 миллиона, о которых говорили Боррель и Бретон. Это очень плохая идея – убеждать себя в том, что мы имеем втрое большие производственные мощности, и принимать решения, исходя из этого. The Investigative Desk информирован представитель европейской промышленности на условиях анонимности.

Еще два документа оценивают способность европейской индустрии в начале года примерно в полмиллиона снарядов в год. Согласно публичному отчету Министерства обороны Эстонии с декабря 2023 года, производственные мощности ЕС составляют около 600 тысяч выстрелов в год. Эта информация также совпадает с оценкой немецкого производителя Rheinmetall с января 2024 года. Внутренний документ компании, полученный журналистами, утверждает, что в начале года все западноевропейские производители оружия вместе способны производить около 550 тысяч снарядов в год.

В ответ на вопросы журналистов о несоответствии заявлений чиновников ЕС фактическим данным, в Европейской комиссии заявили, что их оценка европейских производственных мощностей основывается на "фактах" и учитывает текущие инвестиции в индустрию.

Причины медленного наращивания мощностей по производству боеприпасов

Журналистский консорциум, в который вошли "Схемы", немецкий Die Welt, чешский Investigate.CZ, польские Vsquare и Frontstory.PL, финский Iltalehti, словацкий Ján Kuciak Investigative Centre, нидерландский The Investigative Desk и эстонский Delfi Estonia, выяснил причины медленного наращивания европейских мощностей по производству боеприпасов.

Представители оружейных компаний отмечают, что проблема заключается в глобальном дефиците пороха и взрывчатых веществ, а также недостаточном финансировании промышленности из-за нежелания западных стран подписывать с индустрией долгосрочные контракты.

Высокопоставленные источники в правительствах и оружейной сфере ЕС, с которыми общались "Схемы" и медиапартнеры, обвиняют бюрократию и медлительность ЕС в задержках поступления боеприпасов в Украину. Одной из причин сокращения объемов снабжения также называют несоответствующую оценку ЕС своих производственных мощностей.

Между тем, Украина самостоятельно закупает боеприпасы за ограниченные средства и планирует начать собственное серийное производство 155-мм снарядов во второй половине 2024 года, что крайне необходимо для сдерживания российской агрессии. Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин отмечает, что Украина никогда не сможет самостоятельно удовлетворить внутреннюю потребность в снарядах.

Боеприпасов стандарту НАТО не хватает, в первую очередь потому, что Украина использует их в ходе боевых действий быстрее, чем ЕС может пополнить свои запасы. Представители европейской оружейной промышленности также признают, что ЕС не успевает удовлетворить оборонные нужды Украины. Евросоюз принимает меры по поддержке этой отрасли. Однако этих усилий кажется мало.

"Опыт войны в Украине показывает огромный спрос на артиллерийские боеприпасы. Имеющиеся производственные мощности в западном мире не соответствуют этим объемам", – заявил в июне один из ведущих европейских производителей оружия Rheinmetall.

Страны ЕС оставляют боеприпасы и для себя, поскольку они должны пополнять свои запасы после передачи снарядов Украине. Кроме того, они пытаются выполнить требование НАТО относительно достаточного количества снарядов на своих складах.

Журналистский консорциум также выяснил, что ЕС передал Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал и со значительным опозданием. В марте 2023 года ЕС обязался послать Украине 1 миллион снарядов в течение года, но по состоянию на конец мая 2024 года Украина получила от Евросоюза только более 500 тысяч боеприпасов, сообщили "Схемам" в Министерстве обороны Украины. Эту цифру подтвердили в Еврокомиссии в июне.

Похожая ситуация сложилась с так называемой "чешской инициативой" по закупке боеприпасов, которая в феврале 2024 года предполагала для Украины закупку 800 тысяч снарядов. Первая партия поступила только в середине июня.

"На прошлой неделе чешский министр сказал, что первая партия, а это 40-50 тысяч снарядов, должна быть здесь до конца сегодняшнего дня", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Delfi Estonia 18 июня. Высокопоставленный источник в украинском Минобороны подтвердил прибытие первой партии, но уточнил, что речь идет о менее 50 тысячах снарядов.

Зарубежный источник, осведомленный с чешской инициативой, сообщил Радио Свобода, что из 15 стран, которые согласились совместно закупить боеприпасы для Украины, по состоянию на середину июня лишь шесть перевели средства, тогда как остальные девять только обещают это сделать. Эксминистр обороны Украины Резников считает, что еще одной причиной задержки поставок может служить бюрократия.

"Думаю, что часть программ недовыполнена не потому, что кто-то не захотел, а потому, что происходят дискуссии внутри – кто производит, кто кому платит, выполнены ли все обязательства положить в "общую кассу" деньги. Кто-то говорит – "я все отдал, компенсируйте мне", или какая-то одна страна все блокирует", – рассказал "Схемам" Алексей Резников.

После начала полномасштабного вторжения Украина трижды испытывала критическую нехватку боеприпасов, в последний раз — этой весной. Дефицит был вызван задержкой американской помощи в 60 миллиардов долларов. Украина также самостоятельно закупает и производит боеприпасы, но объемы национального производства и закупок значительно меньше, чем у западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Rheinmetall получил наибольший заказ в своей истории. Речь идет о контракте на сумму €8,5 миллиарда, который предусматривает увеличение запасов боеприпасов для Бундесвера и его союзников, включая Украину. Поставки снарядов начнутся в 2025 году.

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